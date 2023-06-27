В Бурятии на ночь глядя тряхнуло прибрежный район



Очередное сейсмособытие зафиксировали накануне в Прибайкальском районе Бурятии. Оно произошло поздним вечером, в 23:43 по местному времени, в точке с координатами 53.32 широты и 108.12 долготы.



Как сообщается в районной группе «Прибайкалье-инфо.24/7», эпицентр находился в 39 километрах к северо-западу от села Горячинск. Магнитуда составила 3,1, а энергетический класс землетрясения, по данным Байкальского филиала единой геофизической службы РАН – 9,6.



