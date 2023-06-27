В Бурятии на ночь глядя тряхнуло прибрежный район

Очередное сейсмособытие зафиксировали накануне в Прибайкальском районе Бурятии. Оно произошло поздним вечером, в 23:43 по местному времени, в точке с координатами 53.32 широты и 108.12 долготы.
Как сообщается в районной группе «Прибайкалье-инфо.24/7», эпицентр находился в 39 километрах к северо-западу от села Горячинск. Магнитуда составила 3,1, а энергетический класс землетрясения, по данным Байкальского филиала единой геофизической службы РАН – 9,6.
Все землетрясения характеризуются как слабые (1-4 балла), сильные (5-7 баллов) и разрушительные (8 и более баллов). Те, что до пяти баллов, не причиняют вреда. На прошлой неделе толчки магнитудой 3 зарегистрировали в прибрежном Кабанском районе. Они случились утром.