27 июня

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В Бурятии два человека пострадали в перевернувшейся «Хонде»

В Бурятии два человека пострадали в перевернувшейся «Хонде»
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
За рулём был 24-летний молодой человек

Накануне, 26 июня, на дорогах Бурятии произошло 25 аварий, в том числе ДТП с пострадавшими. Об этом сообщили в республиканском УГИБДД.

Около 12.30 часов в Тункинском районе опрокинулся автомобиль «Хонда Торнео».

- 24-летний водитель «Хонды Торнео», следуя по автодороге Култук – Монды, на 119 километре совершил съезд с дороги с последующим опрокидыванием, - сообщили в Госавтоинспекции.

В результате ДТП водитель и его 20-летний пассажир получили травмы. Они были доставлены в больницу.

ДТП

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