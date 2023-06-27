За рулём был 24-летний молодой человек
Накануне, 26 июня, на дорогах Бурятии произошло 25 аварий, в том числе ДТП с пострадавшими. Об этом сообщили в республиканском УГИБДД.
Около 12.30 часов в Тункинском районе опрокинулся автомобиль «Хонда Торнео».
- 24-летний водитель «Хонды Торнео», следуя по автодороге Култук – Монды, на 119 километре совершил съезд с дороги с последующим опрокидыванием, - сообщили в Госавтоинспекции.
В результате ДТП водитель и его 20-летний пассажир получили травмы. Они были доставлены в больницу.
В Бурятии два человека пострадали в перевернувшейся «Хонде»
Происшествия, Фото:
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