Из парикмахерской он стащил утюжок для волос
Оперативники задержали 22-летнего улан-удэнца за серию краж, сообщили в МВД по Бурятии.
Молодой человек устроил серию взломов ночью 22 июня, будучи пьяным.
Началось всё около двух часов. Нетрезвый парень, взломав рольставни и разбив кирпичом окно двери, проник в парикмахерскую. Из помещения он украл фен, утюжок и машинку для стрижки волос. Украденное отнёс в номер, который снимал той ночью в гостинице, а сам продолжил «дело».
Затем он взломал павильон быстрого питания. Из кассы забрал 10 тысяч рублей.
После этого залез в газетный киоск. Вор взломал дверь помещения, но так как сработала охранная сигнализация, испугался и убежал, не став ничего брать.
Украденные из павильона фастфуда деньги он потратил на алкоголь. Парикмахерское оборудование полицейские изъяли.
Возбуждены уголовные дела о кражах и покушении на кражу. Следствие продолжается.
Отметим, молодой человек работает поваром в кафе. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за грабежи.
Улан-удэнец взломал парикмахерскую, точку фастфуда и газетный киоск
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