Улан-удэнец взломал парикмахерскую, точку фастфуда и газетный киоск

Из парикмахерской он стащил утюжок для волос



Оперативники задержали 22-летнего улан-удэнца за серию краж, сообщили в МВД по Бурятии.



Молодой человек устроил серию взломов ночью 22 июня, будучи пьяным.



Началось всё около двух часов. Нетрезвый парень, взломав рольставни и разбив кирпичом окно двери, проник в парикмахерскую. Из помещения он украл фен, утюжок и машинку для стрижки волос. Украденное отнёс в номер, который снимал той ночью в гостинице, а сам продолжил «дело».



Затем он взломал павильон быстрого питания. Из кассы забрал 10 тысяч рублей.



После этого залез в газетный киоск. Вор взломал дверь помещения, но так как сработала охранная сигнализация, испугался и убежал, не став ничего брать.



Украденные из павильона фастфуда деньги он потратил на алкоголь. Парикмахерское оборудование полицейские изъяли.



Возбуждены уголовные дела о кражах и покушении на кражу. Следствие продолжается.



Отметим, молодой человек работает поваром в кафе. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за грабежи.







