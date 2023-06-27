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Улан-удэнец взломал парикмахерскую, точку фастфуда и газетный киоск

Улан-удэнец взломал парикмахерскую, точку фастфуда и газетный киоск
Происшествия, 
Из парикмахерской он стащил утюжок для волос

Оперативники задержали 22-летнего улан-удэнца за серию краж, сообщили в МВД по Бурятии.

Молодой человек устроил серию взломов ночью 22 июня, будучи пьяным.

Началось всё около двух часов. Нетрезвый парень, взломав рольставни и разбив кирпичом окно двери, проник в парикмахерскую. Из помещения он украл фен, утюжок и машинку для стрижки волос. Украденное отнёс в номер, который снимал той ночью в гостинице, а сам продолжил «дело».

Затем он взломал павильон быстрого питания. Из кассы забрал 10 тысяч рублей.

После этого залез в газетный киоск. Вор взломал дверь помещения, но так как сработала охранная сигнализация, испугался и убежал, не став ничего брать.

Украденные из павильона фастфуда деньги он потратил на алкоголь. Парикмахерское оборудование полицейские изъяли.

Возбуждены уголовные дела о кражах и покушении на кражу. Следствие продолжается.

Отметим, молодой человек работает поваром в кафе. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за грабежи.



кража

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