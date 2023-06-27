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В Бурятии горе-угонщик разбил чужой автомобиль и избежал «уголовки»

В Бурятии горе-угонщик разбил чужой автомобиль и избежал «уголовки»
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Однако ему пришлось выплатить 45 тысяч хозяйке машины

Всё произошло ещё в апреле в Закаменском районе Бурятии. Местный житель камнем разбил боковое стекло чужого автомобиля с водительской стороны. Мужчина хотел угнать машину, но не смог даже завести её – в замке зажигания не оказалось ключей.

Сельчанин предстал перед судом за попытку угона. Хозяйка авто попросила прекратить уголовное дело, поскольку они с обвиняемым помирились. Закаменец извинился и выплатил женщине 45 тысяч рублей, а также отремонтировал разбитую машину. 

Уголовного наказания горе-угонщик избежал. Как сообщили в пресс-службе Закаменского районного суда, постановление ещё не вступило в законную силу. 
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