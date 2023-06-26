В Иркутской области 17-летняя девушка на Toyota врезалась в дерево

Пострадавшую госпитализировали



25 июня в Усть-Куте Иркутской области произошло два ДТП с участием несовершеннолетних.



Ближе к вечеру 17-летняя девушка за рулём Toyota вылетела с трассы, врезавшись в дерево. С полученными травмами девушка госпитализирована.



Позже в этот же день 12-летний школьник, управляя мотоциклом, допустил наезд на 10-летнюю девочку-пешехода. Обоим понадобилась помощь врачей.



Причины, условия, а также тяжесть телесных повреждений, полученных несовершеннолетними устанавливаются. Прокуратура поставила на контроль установление причин обеих автоаварий.



- При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования в сфере профилактики правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.



