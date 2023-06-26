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В Иркутской области 17-летняя девушка на Toyota врезалась в дерево

В Иркутской области 17-летняя девушка на Toyota врезалась в дерево
Происшествия, 
Пострадавшую госпитализировали

25 июня в Усть-Куте Иркутской области произошло два ДТП с участием несовершеннолетних.

Ближе к вечеру 17-летняя девушка за рулём Toyota вылетела с трассы, врезавшись в дерево. С полученными травмами девушка госпитализирована.

Позже в этот же день 12-летний школьник, управляя мотоциклом, допустил наезд на 10-летнюю девочку-пешехода. Обоим понадобилась помощь врачей.

Причины, условия, а также тяжесть телесных повреждений, полученных несовершеннолетними устанавливаются. Прокуратура поставила на контроль установление причин обеих автоаварий.

- При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования в сфере профилактики правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

ДТП

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