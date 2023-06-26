Она была госпитализирована
В субботу, 24 июня, в Северо-Байкальском районе Бурятии в ДТП пострадала 42-летняя женщина, ехавшая на мотоцикле.
- В 18.40 часов 42-летния женщина-водитель мотоцикла «ИЖ», следуя со стороны Северобайкальска в направлении села Байкальское, совершила наезд на препятствие дерево с последующим опрокидывание, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
В результате ДТП водитель была госпитализирована в местную больницу.
Как сообщал «Байкал-Daily», ночью 24 июня на федеральной трассе «Байкал» в Кабанском районе насмерть сбили женщину.
В Бурятии женщина на мотоцикле врезалась в дерево
Происшествия, Фото:
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