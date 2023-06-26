26 июня

25 июня

Популярное

В Бурятии женщина на мотоцикле врезалась в дерево

В Бурятии женщина на мотоцикле врезалась в дерево
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Она была госпитализирована

В субботу, 24 июня, в Северо-Байкальском районе Бурятии в ДТП пострадала 42-летняя женщина, ехавшая на мотоцикле.

- В 18.40 часов 42-летния женщина-водитель мотоцикла «ИЖ», следуя со стороны Северобайкальска в направлении села Байкальское, совершила наезд на препятствие дерево с последующим опрокидывание, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

В результате ДТП водитель была госпитализирована в местную больницу.

Как сообщал «Байкал-Daily», ночью 24 июня на федеральной трассе «Байкал» в Кабанском районе насмерть сбили женщину.

ДТП мотоциклисты

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии продолжают орудовать «чёрные» лесорубы
В Бурятии продолжают орудовать «чёрные» лесорубы
Происшествия, 26.06.2023
Активнее всего деревья пилят в пригородном Заиграевском районе
Из болота в Улан-Удэ вытянули пьяную женщину
Из болота в Улан-Удэ вытянули пьяную женщину
Происшествия, 26.06.2023
От возможной смерти её спасли случайные прохожие
В Иркутской области директора «управляшки» осудили за смерть рабочего
В Иркутской области директора «управляшки» осудили за смерть рабочего
Происшествия, 26.06.2023
Мужчина погиб во время работ пропариванию дренажа
В Бурятии почтальон украл пенсии умерших людей
В Бурятии почтальон украл пенсии умерших людей
Происшествия, 26.06.2023
Он отправится в колонию строгого режима
В Иркутской области в результате крупного пожара сгорел магазин
Происшествия, 26.06.2023
В здании почему-то не сработали системы противопожарной защиты
В Улан-Удэ грузовой Ту-204 зацепил Боинг
В Улан-Удэ грузовой Ту-204 зацепил Боинг
Происшествия, 25.06.2023
Авиаинцидентом уже заинтересовались в транспортной прокуратуре 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^