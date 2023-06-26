Из болота в Улан-Удэ вытянули пьяную женщину



Об инциденте, который произошёл на острове Богородский, рассказали накануне в паблике «Весь Улан-Удэ» во «ВКонтакте». Пьяная (предположительно) женщина увязла в болоте и едва не задохнулась.



Она угодила в трясину прямо под висячим мостом. Это заметили мужчины, которые шли на работу. Оба тут же поспешили на помощь.



- Они спустились к застрявшей женщине и буквально выковыряли её из болота, – говорится в публикации.





Интернет-пользователи считают, что героине этой истории невероятно повезло. А ещё в соцсетях вспомнили, что раньше в том месте, где образовалось болото, была речка.





