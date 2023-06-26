26 июня

25 июня

Популярное

Из болота в Улан-Удэ вытянули пьяную женщину

Из болота в Улан-Удэ вытянули пьяную женщину
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
От возможной смерти её спасли случайные прохожие

Об инциденте, который произошёл на острове Богородский, рассказали накануне в паблике «Весь Улан-Удэ» во «ВКонтакте». Пьяная (предположительно) женщина увязла в болоте и едва не задохнулась.

Она угодила в трясину прямо под висячим мостом. Это заметили мужчины, которые шли на работу. Оба тут же поспешили на помощь.

- Они спустились к застрявшей женщине и буквально выковыряли её из болота, – говорится в публикации.

Интернет-пользователи считают, что героине этой истории невероятно повезло. А ещё в соцсетях вспомнили, что раньше в том месте, где образовалось болото, была речка.


соцсети болото

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии продолжают орудовать «чёрные» лесорубы
В Бурятии продолжают орудовать «чёрные» лесорубы
Происшествия, 26.06.2023
Активнее всего деревья пилят в пригородном Заиграевском районе
Из болота в Улан-Удэ вытянули пьяную женщину
Из болота в Улан-Удэ вытянули пьяную женщину
Происшествия, 26.06.2023
От возможной смерти её спасли случайные прохожие
В Иркутской области директора «управляшки» осудили за смерть рабочего
В Иркутской области директора «управляшки» осудили за смерть рабочего
Происшествия, 26.06.2023
Мужчина погиб во время работ пропариванию дренажа
В Бурятии почтальон украл пенсии умерших людей
В Бурятии почтальон украл пенсии умерших людей
Происшествия, 26.06.2023
Он отправится в колонию строгого режима
В Иркутской области в результате крупного пожара сгорел магазин
Происшествия, 26.06.2023
В здании почему-то не сработали системы противопожарной защиты
В Улан-Удэ грузовой Ту-204 зацепил Боинг
В Улан-Удэ грузовой Ту-204 зацепил Боинг
Происшествия, 25.06.2023
Авиаинцидентом уже заинтересовались в транспортной прокуратуре 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^