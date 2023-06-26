26 июня

25 июня

Популярное

В Иркутской области спасли заблудившихся возле скальника туристов

В Иркутской области спасли заблудившихся возле скальника туристов
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
Компания свернула с туристической тропы

Поздно вечером 23 июня на телефон 112 поступило сообщение о том, что группа из трёх человек заблудилась в лесу возле скальника Витязь в Шелеховском районе Иркутской области.

Звонивший молодой человек пояснил, что они шли по туристической тропе и в какой-то момент сошли с неё, а вот вернуться обратно не получилось. Несколько часов компания безрезультатно пыталась выйти на тропинку. С наступлением темноты надежда найти дорогу домой развеялась.

Тогда люди позвонили в службу спасения. Диспетчер успокоил двоих парней и девушку, объяснил, как отправить геолокацию с телефона, и попросил оставаться на месте до прибытия спасателей.

Около часа ночи компания была обнаружена и эвакуирована в город. Медицинская помощь никому не понадобилась.

Спасатели отмечают, что быстрому поиску способствовало то, что молодые люди выполнили все инструкции от диспетчера, экономили заряд батареи сотового телефона, не поддались панике и оставались на месте до прибытия помощи.


По информации ГУ МЧС по Иркутской области 
спасательная операция

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Иркутской области директора «управляшки» осудили за смерть рабочего
В Иркутской области директора «управляшки» осудили за смерть рабочего
Происшествия, 26.06.2023
Мужчина погиб во время работ пропариванию дренажа
В Бурятии почтальон украл пенсии умерших людей
В Бурятии почтальон украл пенсии умерших людей
Происшествия, 26.06.2023
Он отправится в колонию строгого режима
В Иркутской области в результате крупного пожара сгорел магазин
Происшествия, 26.06.2023
В здании почему-то не сработали системы противопожарной защиты
В Улан-Удэ грузовой Ту-204 зацепил Боинг
В Улан-Удэ грузовой Ту-204 зацепил Боинг
Происшествия, 25.06.2023
Авиаинцидентом уже заинтересовались в транспортной прокуратуре 
«Жуткий такой чувак»: В Бурятии забили тревогу из-за неизвестного извращенца
«Жуткий такой чувак»: В Бурятии забили тревогу из-за неизвестного извращенца
Происшествия, 25.06.2023
О странном мужчине во всём чёрном наперебой рассказывают местные жительницы
В пригородном районе Бурятии тушили горящую баню
В пригородном районе Бурятии тушили горящую баню
Происшествия, 25.06.2023
Огонь мог в любой момент перекинуться на соседние постройки
В Улан-Удэ эвакуировали торговый центр
В Улан-Удэ эвакуировали торговый центр
Происшествия, 25.06.2023
Переполох начался из-за бесхозного пакета с пластилином

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^