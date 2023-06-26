Компания свернула с туристической тропы
Поздно вечером 23 июня на телефон 112 поступило сообщение о том, что группа из трёх человек заблудилась в лесу возле скальника Витязь в Шелеховском районе Иркутской области.
Звонивший молодой человек пояснил, что они шли по туристической тропе и в какой-то момент сошли с неё, а вот вернуться обратно не получилось. Несколько часов компания безрезультатно пыталась выйти на тропинку. С наступлением темноты надежда найти дорогу домой развеялась.
Тогда люди позвонили в службу спасения. Диспетчер успокоил двоих парней и девушку, объяснил, как отправить геолокацию с телефона, и попросил оставаться на месте до прибытия спасателей.
Около часа ночи компания была обнаружена и эвакуирована в город. Медицинская помощь никому не понадобилась.
Спасатели отмечают, что быстрому поиску способствовало то, что молодые люди выполнили все инструкции от диспетчера, экономили заряд батареи сотового телефона, не поддались панике и оставались на месте до прибытия помощи.
По информации ГУ МЧС по Иркутской области
В Иркутской области спасли заблудившихся возле скальника туристов
Происшествия, Фото:
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