Наезд произошёл на «зебре»
В Бурятии ищут водителя, который скрылся после наезда на 17-летнюю девочку. Как сообщили в республиканском УГИБДД, ДТП произошло 23 июня в 23:40 в Гусиноозёрске.
Девочка переходила дорогу по пешеходному переходу, когда её сбил автомобиль. К сожалению, марку машины пострадавшая назвать не смогла.
Сейчас идут поиски сбежавшего водителя.
Девочка же с травмами попала в больницу.
Как сообщал «Байкал-Daily», ещё один наезд произошёл ночью 24 июня на федеральной трассе «Байкал» в Кабанском районе. Женщина, сбитая «Тойотой Корона Премио», скончалась на месте.
В Бурятии неизвестный водитель сбил девочку и скрылся
Происшествия, Фото:
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