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В Бурятии неизвестный водитель сбил девочку и скрылся

В Бурятии неизвестный водитель сбил девочку и скрылся
Происшествия,  Фото:"Селенга-инфо"
Наезд произошёл на «зебре»

В Бурятии ищут водителя, который скрылся после наезда на 17-летнюю девочку. Как сообщили в республиканском УГИБДД, ДТП произошло 23 июня в 23:40 в Гусиноозёрске.

Девочка переходила дорогу по пешеходному переходу, когда её сбил автомобиль. К сожалению, марку машины пострадавшая назвать не смогла.

Сейчас идут поиски сбежавшего водителя.

Девочка же с травмами попала в больницу.

Как сообщал «Байкал-Daily», ещё один наезд произошёл ночью 24 июня на федеральной трассе «Байкал» в Кабанском районе. Женщина, сбитая «Тойотой Корона Премио», скончалась на месте.

ДТП

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