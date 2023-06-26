В Бурятии продолжают орудовать «чёрные» лесорубы



За последнюю неделю в лесах Бурятии провели 305 рейдов и выявили сразу 15 нарушений по статье 260 Уголовного кодекса РФ («Незаконная рубка лесных насаждений»). Больше всего – десять – при этом зарегистрировали в пригородном Заиграевском районе, ещё два – в Бичурском и по одному – в Курумканском, Селенгинском и Мухоршибирском.



Часть нарушителей – 7 из 15-ти – установили. Общий объём незаконно заготовленной древесины превысил 269 кубометров.



Кроме того, в Баргузинском и Заиграевском районах зафиксировали повреждения зелёных насаждений и самовольного выкапывания деревьев – по статье 8.28 КоАП РФ. Злоумышленников уже вычислили. Материалы уже передали в ОМВД для принятия правовых решений, рассказали в республиканском агентстве лесного хозяйства.