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В Бурятии продолжают орудовать «чёрные» лесорубы

В Бурятии продолжают орудовать «чёрные» лесорубы
Происшествия,  Фото:РАЛХ
Активнее всего деревья пилят в пригородном Заиграевском районе

За последнюю неделю в лесах Бурятии провели 305 рейдов и выявили сразу 15 нарушений по статье 260 Уголовного кодекса РФ («Незаконная рубка лесных насаждений»). Больше всего – десять – при этом зарегистрировали в пригородном Заиграевском районе, ещё два – в Бичурском и по одному – в Курумканском, Селенгинском и Мухоршибирском.

Часть нарушителей – 7 из 15-ти – установили. Общий объём незаконно заготовленной древесины превысил 269 кубометров.

Кроме того, в Баргузинском и Заиграевском районах зафиксировали повреждения зелёных насаждений и самовольного выкапывания деревьев – по статье 8.28 КоАП РФ. Злоумышленников уже вычислили. Материалы уже передали в ОМВД для принятия правовых решений, рассказали в республиканском агентстве лесного хозяйства.
черные лесорубы Лес РАЛХ

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