О ней сообщили местные жители
Жители Улан-Удэ обратились в Восточно-Байкальскую межрайонную природоохранную прокуратуру с жалобой на незаконную рубку на Верхней Берёзовке. Её обнаружили в границах ДНТ «Тимирязева».
Природоохранная прокуратура провела проверку, в ходе которой информация подтвердилась. Ущерб, нанесённый «чёрными» лесорубами, оценён на сумму 138 тысяч рублей.
- По результатам рассмотрения органами полиции возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений в крупном размере». Ход расследования уголовного дела находится под контролем природоохранной прокуратуры, - сообщили в пресс-службе Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры.
В Улан-Удэ возбудили дело из-за незаконной рубки на Верхней Берёзовке
Происшествия, Фото:
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