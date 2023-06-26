В Улан-Удэ возбудили дело из-за незаконной рубки на Верхней Берёзовке

О ней сообщили местные жители



Жители Улан-Удэ обратились в Восточно-Байкальскую межрайонную природоохранную прокуратуру с жалобой на незаконную рубку на Верхней Берёзовке. Её обнаружили в границах ДНТ «Тимирязева».



Природоохранная прокуратура провела проверку, в ходе которой информация подтвердилась. Ущерб, нанесённый «чёрными» лесорубами, оценён на сумму 138 тысяч рублей.



- По результатам рассмотрения органами полиции возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений в крупном размере». Ход расследования уголовного дела находится под контролем природоохранной прокуратуры, - сообщили в пресс-службе Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры.



