Он проведёт пять лет в колонии
47-летни житель посёлка Мама в Иркутской области, отрубивший пальцы двум женщинам, получил пять лет лишения свободы.
Преступление произошло в ночь с 3 на 4 декабря 2022 года, когда компания распивала спиртное. Пьяный мужчина решил, что две женщины украли бутылку с алкоголем. Вооружившись топором, он поочередно нанёс удары по руке каждой из них. Каждая из потерпевших лишилась двух фаланг пальцев, сообщили в областной прокуратуре.
Суд признал мужчину виновным в умышленное причинении тяжкого и средней тяжести вреда здоровью. Подсудимому было назначено пять лет в колонии общего режима.
Приговор в законную силу пока не вступил.
Житель Иркутской области отрубил двум женщинам пальцы
Происшествия, Фото:
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