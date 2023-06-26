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Житель Иркутской области отрубил двум женщинам пальцы

Житель Иркутской области отрубил двум женщинам пальцы
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Он проведёт пять лет в колонии

47-летни житель посёлка Мама в Иркутской области, отрубивший пальцы двум женщинам, получил пять лет лишения свободы.

Преступление произошло в ночь с 3 на 4 декабря 2022 года, когда компания распивала спиртное. Пьяный мужчина решил, что две женщины украли бутылку с алкоголем. Вооружившись топором, он поочередно нанёс удары по руке каждой из них. Каждая из потерпевших лишилась двух фаланг пальцев, сообщили в областной прокуратуре.

Суд признал мужчину виновным в умышленное причинении тяжкого и средней тяжести вреда здоровью. Подсудимому было назначено пять лет в колонии общего режима.

Приговор в законную силу пока не вступил.
умышленное причинение тяжкого вреда здоровью

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