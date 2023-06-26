Житель Иркутской области отрубил двум женщинам пальцы

Он проведёт пять лет в колонии



47-летни житель посёлка Мама в Иркутской области, отрубивший пальцы двум женщинам, получил пять лет лишения свободы.



Преступление произошло в ночь с 3 на 4 декабря 2022 года, когда компания распивала спиртное. Пьяный мужчина решил, что две женщины украли бутылку с алкоголем. Вооружившись топором, он поочередно нанёс удары по руке каждой из них. Каждая из потерпевших лишилась двух фаланг пальцев, сообщили в областной прокуратуре.



Суд признал мужчину виновным в умышленное причинении тяжкого и средней тяжести вреда здоровью. Подсудимому было назначено пять лет в колонии общего режима.



Приговор в законную силу пока не вступил.

