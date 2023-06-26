В Бурятии нашли тело утонувшего в реке 15-летнего подростка



Накануне в Джидинском районе Бурятии через несколько дней поисков обнаружили погибшего 15-летнего воспитанника социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних. Он Накануне в Джидинском районе Бурятии через несколько дней поисков обнаружили погибшего 15-летнего воспитанника социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних. Он утонул в прошлый вторник, 20 июня. Местные жители обнаружили тело ниже села Тохой, рассказали в районной группе «Джида-инфо 24/7».



Ранее к поискам подключились сотрудники соцучреждения, воспитанником которого был погибший мальчик, и сельчане. О помощи накануне Ранее к поискам подключились сотрудники соцучреждения, воспитанником которого был погибший мальчик, и сельчане. О помощи накануне попросили и других джидинцев. Их призвали осмотреть берег Джиды в границах своих поселений.



Как Как сообщал «Байкал-Daily» , в тот день сотрудница СРЦ привезла группу своих воспитанников купаться на необорудованный пляж возле села Оёр. В СУ СКР по Бурятии отметили: несмотря на то, что обстановка там была опасной из-за высокого уровня реки и сильного течения, воспитатель позволила ребятишкам зайти в воду.



Один из подростков, который плохо плавал, нырнул и длительное время оставался под водой. После он всплыл примерно на середине реки, и его неподвижное тело унесло течением. В следкоме возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей – по части 2 статьи 109 Уголовного кодекса РФ.

