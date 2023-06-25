В Бурятии четыре села остались без света

Кое-где его нет почти сутки
Вечером 24 июня сразу четыре населённых пункта в Кяхтинском районе – село Усть-Дунгуй, Дунгуй, Уладый и Малая Кудара – оказались обесточены. Утром 25-го электроснабжение восстановили везде, помимо двух улиц – Центральная и Набережная – в Усть-Дунгуе.
Как выяснилось, свет пропал из-за неисправности на трансформаторной подстанции. Трансформатор там придётся менять.
Работы начнутся утром 26-го числа, когда привезут оборудование. Пока же жителям двух улиц придётся сидеть без электричества – возможности подключиться к соседним ТП нет из-за их удалённости, сообщается в районной группе «Кяхта-инфо 24/7»
Кое-где его нет почти сутки
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