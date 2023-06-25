В Бурятии четыре села остались без света





Работы начнутся утром 26-го числа, когда привезут оборудование. Пока же жителям двух улиц придётся сидеть без электричества – возможности подключиться к соседним ТП нет из-за их удалённости, сообщается в районной группе «Кяхта-инфо 24/7»



Вечером 24 июня сразу четыре населённых пункта в Кяхтинском районе – село Усть-Дунгуй, Дунгуй, Уладый и Малая Кудара – оказались обесточены. Утром 25-го электроснабжение восстановили везде, помимо двух улиц – Центральная и Набережная – в Усть-Дунгуе.Как выяснилось, свет пропал из-за неисправности на трансформаторной подстанции. Трансформатор там придётся менять.