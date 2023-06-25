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На севере Бурятии столкнулись два автомобиля

На севере Бурятии столкнулись два автомобиля
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
ДТП обошлось без пострадавших

Дорожная авария случилась вечером 24 июня в Северо-Байкальском районе. В посёлке Новый Уоян столкнулись УАЗ «Фермер» и «Нива».

Произошло всё на дороге на ЛЭП в сторону баз МК-138. ДТП обошлось без пострадавших. Розлива топлива нет, сообщает «Северобайкалье-инфо.24/7» со ссылкой на единую дежурно-диспетчерскую службу района.
ДТП

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