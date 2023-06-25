На севере Бурятии столкнулись два автомобиля

ДТП обошлось без пострадавших
Дорожная авария случилась вечером 24 июня в Северо-Байкальском районе. В посёлке Новый Уоян столкнулись УАЗ «Фермер» и «Нива».
Произошло всё на дороге на ЛЭП в сторону баз МК-138. ДТП обошлось без пострадавших. Розлива топлива нет, сообщает «Северобайкалье-инфо.24/7» со ссылкой на единую дежурно-диспетчерскую службу района.
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