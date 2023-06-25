На севере Бурятии столкнулись два автомобиля



Дорожная авария случилась вечером 24 июня в Северо-Байкальском районе. В посёлке Новый Уоян столкнулись УАЗ «Фермер» и «Нива».



Произошло всё на дороге на ЛЭП в сторону баз МК-138. ДТП обошлось без пострадавших. Розлива топлива нет, сообщает «Северобайкалье-инфо.24/7» со ссылкой на единую дежурно-диспетчерскую службу района.

