На севере Бурятии ребёнок пострадал, гуляя возле фонтана

Этот инцидент произошёл на днях в Северобайкальске. Как утверждает местная жительница, её дочка гуляла возле пешеходного фонтана, и в какой-то момент ребёнка снёс велосипедист, который «носился по струям воды».
На фото, выложенном в местном паблике «Услышано в Северобайкальске» во «ВКонтакте», видно, что девочка отделалась парой ссадин и серьёзно не пострадала. Однако её мать затронула проблему безопасности.
- Может, ну его, этот фонтан в нашем городе с такими дикими детьми? Это же ужас. Ещё и не извинился даже, – пожурила она велосипедиста.
Однако участники сообщества автора поста не поддержали. Они задались вопросом, причём здесь вообще фонтан и отметили, что все в детстве падали, разбивали коленки, носились на велосипедах – и всё у всех заживало.
Сам фонтан появился в городском парке в прошлом году. Водная часть сооружения скрыта под землёй, в специальной подземной чаше, а струи устремляются из неё прямо вверх, взлетая над поверхностью. Недавно местные жители массово жаловались в районной группе «Северобайкальск-инфо.24/7», что конструкция не функционирует, хотя этого очень ждут ребятишки. К тому же прилегающая территория грязная, а клумбы заросли сорняками.
В комитете по управлению городским хозяйством фонтан пообещали запустить до 25 июня. Северобайкальцев призвали относиться к нему бережнее – не засыпать туда песок и «не загораживать струи воды (форсунки) камнями, досками и другими предметами».
- А самое главное – не затыкать их палками, обрезками досок и проволокой. К сожалению, в первые три дня предварительного запуска такие факты имели место, – подчеркнули тогда в КУГХ.
Тех, кто испортит фонтан, пообещали привлекать к ответственности. Рядом установили камеры – по ним и будут искать злоумышленников.
Ранее в той же группе «Услышано в Северобайкальске» опубликовали видео, сделанное в зоне отдыха. Очевидцы рассказали, что семья – супруги и их ребёнок – закрывали отверстия для струй ногами. Другие местные жители осудили земляков: «Как обезьянки, которым город показали впервые. Закрывать ногами отверстия для воды – это ещё додуматься надо».