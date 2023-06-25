На севере Бурятии ребёнок пострадал, гуляя возле фонтана



Этот инцидент произошёл на днях в Северобайкальске. Как утверждает местная жительница, её дочка гуляла возле пешеходного фонтана, и в какой-то момент ребёнка снёс велосипедист, который «носился по струям воды».



На фото, выложенном в местном паблике «Услышано в Северобайкальске» во «ВКонтакте», видно, что девочка отделалась парой ссадин и серьёзно не пострадала. Однако её мать затронула проблему безопасности.



- Может, ну его, этот фонтан в нашем городе с такими дикими детьми? Это же ужас. Ещё и не извинился даже, – пожурила она велосипедиста.



Однако участники сообщества автора поста не поддержали. Они задались вопросом, причём здесь вообще фонтан и отметили, что все в детстве падали, разбивали коленки, носились на велосипедах – и всё у всех заживало.