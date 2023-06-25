25 июня

24 июня

23 июня

Популярное

На севере Бурятии ребёнок пострадал, гуляя возле фонтана

На севере Бурятии ребёнок пострадал, гуляя возле фонтана
Происшествия,  Фото:vk.com/usl_sbk
Девочку сбил разъезжавший там велосипедист

Этот инцидент произошёл на днях в Северобайкальске. Как утверждает местная жительница, её дочка гуляла возле пешеходного фонтана, и в какой-то момент ребёнка снёс велосипедист, который «носился по струям воды».
 
На фото, выложенном в местном паблике «Услышано в Северобайкальске» во «ВКонтакте», видно, что девочка отделалась парой ссадин и серьёзно не пострадала. Однако её мать затронула проблему безопасности.
 
- Может, ну его, этот фонтан в нашем городе с такими дикими детьми? Это же ужас. Ещё и не извинился даже, – пожурила она велосипедиста.

Однако участники сообщества автора поста не поддержали. Они задались вопросом, причём здесь вообще фонтан и отметили, что все в детстве падали, разбивали коленки, носились на велосипедах – и всё у всех заживало.

Сам фонтан появился в городском парке в  прошлом году. Водная часть сооружения скрыта под землёй, в специальной подземной чаше, а струи устремляются из неё прямо вверх, взлетая над поверхностью. Недавно местные жители массово жаловались в районной группе «Северобайкальск-инфо.24/7», что конструкция не функционирует, хотя этого очень ждут ребятишки. К тому же прилегающая территория грязная, а клумбы заросли сорняками.

В комитете по управлению городским хозяйством фонтан пообещали запустить до 25 июня. Северобайкальцев призвали относиться к нему бережнее – не засыпать туда песок и «не загораживать струи воды (форсунки) камнями, досками и другими предметами».

- А самое главное – не затыкать их палками, обрезками досок и проволокой. К сожалению, в первые три дня предварительного запуска такие факты имели место, – подчеркнули тогда в КУГХ.

Тех, кто испортит фонтан, пообещали привлекать к ответственности. Рядом установили камеры – по ним и будут искать злоумышленников.

Ранее в той же группе «Услышано в Северобайкальске» опубликовали видео, сделанное в зоне отдыха. Очевидцы рассказали, что семья – супруги и их ребёнок – закрывали отверстия для струй ногами. Другие местные жители осудили земляков: «Как обезьянки, которым город показали впервые. Закрывать ногами отверстия для воды – это ещё додуматься надо».
дети фонтан

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

На севере Бурятии ребёнок пострадал, гуляя возле фонтана
На севере Бурятии ребёнок пострадал, гуляя возле фонтана
Происшествия, 25.06.2023
Девочку сбил разъезжавший там велосипедист
В Бурятии после пожара в доме обнаружили человеческий труп
В Бурятии после пожара в доме обнаружили человеческий труп
Происшествия, 25.06.2023
Возгорание потушили соседи погибшего мужчины
В Бурятии потухли все лесные пожары
В Бурятии потухли все лесные пожары
Происшествия, 25.06.2023
С одним из них боролись четыре дня
23-летний улан-удэнец зарезал мужчину в пьяной ссоре
23-летний улан-удэнец зарезал мужчину в пьяной ссоре
Происшествия, 24.06.2023
Теперь своё 30-летие он отметит за решёткой
Улан-удэнка перевела мошенникам 2,8 млн рублей
Улан-удэнка перевела мошенникам 2,8 млн рублей
Происшествия, 24.06.2023
За неделю мошенники «развели» 65 жителей республики
В Бурятии четвёртый день тушат лесной пожар
В Бурятии четвёртый день тушат лесной пожар
Происшествия, 24.06.2023
Он действует в Тункинском районе
В Иркутской области у домашней собаки выявили бешенство
В Иркутской области у домашней собаки выявили бешенство
Происшествия, 23.06.2023
Бешенство сторожевая собака подхватила после драки с лисой
Пьяный забайкалец утонул, переходя реку вброд
Пьяный забайкалец утонул, переходя реку вброд
Происшествия, 23.06.2023
В регионе за сутки утонули двое мужчин
В Иркутской области пьяный мотоциклист сбил 15-летнего пешехода
В Иркутской области пьяный мотоциклист сбил 15-летнего пешехода
Происшествия, 23.06.2023
«Я ждал, ждал, не дождался и укатил на мотоцикле домой», - рассказал мужчина
В Улан-Удэ подросток утонул на глазах у друзей
В Улан-Удэ подросток утонул на глазах у друзей
Происшествия, 23.06.2023
В столице Бурятии стали известны подробности гибели юноши на Уде
В колонию в Забайкалье телефоны пытались доставить с помощью дрона
В колонию в Забайкалье телефоны пытались доставить с помощью дрона
Происшествия, 23.06.2023
Сотрудники колонии вовремя увидели летящий объект

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^