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В Бурятии потухли все лесные пожары

В Бурятии потухли все лесные пожары
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
С одним из них боролись четыре дня

По данным на утро 25 июня, в Бурятии нет ни одного огненного очага. Накануне в Тункинском районе ликвидировали пожар, который разгорелся ещё в среду, 21 июня. С ним боролись четыре дня.

Всего с огнём сражались 72 пожарных-десантника. Общая площадь возгорания составила 82 гектара, рассказали в республиканском агентстве лесного хозяйства.

Там напомнили, что в Бурятии продолжает действовать особый противопожарный режим. Жечь сухую траву и порубочные остатки сейчас запрещено. Кроме того, нельзя бросать на землю горящие спички, окурки и золу, использовать пыжи из горючих или тлеющих материалов и разводить открытый огонь. Доступ в леса по-прежнему под табу. 
лесные пожары Лес РАЛХ

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