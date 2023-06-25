В Бурятии потухли все лесные пожары

С одним из них боролись четыре дня







Там напомнили, что в Бурятии продолжает действовать особый противопожарный режим. Жечь сухую траву и порубочные остатки сейчас запрещено. Кроме того, нельзя бросать на землю горящие спички, окурки и золу, использовать пыжи из горючих или тлеющих материалов и разводить открытый огонь. Доступ в леса по-прежнему под табу.



По данным на утро 25 июня, в Бурятии нет ни одного огненного очага. Накануне в Тункинском районе ликвидировали пожар, который разгорелся ещё в среду, 21 июня. С ним боролись четыре дня.Всего с огнём сражались 72 пожарных-десантника. Общая площадь возгорания составила 82 гектара, рассказали в республиканском агентстве лесного хозяйства.