В Чите следователи начали проверку информации о падении ребёнка из машины

Мальчика нашли на проезжей части



Доследственная проверка начата по информации СМИ о выпадении ребёнка из машины в Чите, сообщило следственное управление СКР по Забайкальскому краю.



- 24 июня в средствах массовой информации опубликованы данные о том, что в Чите полуторагодовалый мальчик госпитализирован после выпадения из автомашины. По данному факту руководитель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Забайкальскому краю Алексей Вольный назначил доследственную проверку, - говорится в сообщении.



Согласно опубликованным данным, ребёнок мог выпасть из машины, самостоятельно открыв дверь. Мальчик был обнаружен на проезжей части дороги. Позже мать ребёнка обратилась в правоохранительные органы с заявлением о пропаже сына.



Следователи приступили к проведению проверочных мероприятий. Так, будут опрошены все участники этого инцидента и очевидцы. Кроме того, следователи запросят данные в больнице о состоянии ребёнка.

