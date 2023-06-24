Мальчика нашли на проезжей части
Доследственная проверка начата по информации СМИ о выпадении ребёнка из машины в Чите, сообщило следственное управление СКР по Забайкальскому краю.
- 24 июня в средствах массовой информации опубликованы данные о том, что в Чите полуторагодовалый мальчик госпитализирован после выпадения из автомашины. По данному факту руководитель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Забайкальскому краю Алексей Вольный назначил доследственную проверку, - говорится в сообщении.
Согласно опубликованным данным, ребёнок мог выпасть из машины, самостоятельно открыв дверь. Мальчик был обнаружен на проезжей части дороги. Позже мать ребёнка обратилась в правоохранительные органы с заявлением о пропаже сына.
Следователи приступили к проведению проверочных мероприятий. Так, будут опрошены все участники этого инцидента и очевидцы. Кроме того, следователи запросят данные в больнице о состоянии ребёнка.
В Чите следователи начали проверку информации о падении ребёнка из машины
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