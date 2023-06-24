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Суд назначил 23-летнему жителю Улан-Удэ, зарезавшему мужчину, восемь лет лишения свободы.
Преступление произошло 21 февраля 2023 года. Следствие установило, что в течение дня молодой человек вместе с сожительницей распивал алкоголь. Вечером они направились в гости к знакомым девушки, живущим в Солдатском. Там пьянка продолжилась.
Около полуночи молодой человек собрался идти домой, вышел на улицу, но затем вернулся обратно за сожительницей. Одному из недавних собутыльников не понравилось его возвращение. Из-за этого они стали ругаться, и во время ссоры молодой человек схватил нож, которым нанёс удар в спину противника.
Раненого госпитализировали. Однако, несмотря на усилия врачей, спустя несколько дней мужчина скончался в больнице.
- Молодой человек признан виновным по ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее смерть потерпевшего». Приговором суда ему назначено 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.
23-летний улан-удэнец зарезал мужчину в пьяной ссоре
Происшествия, Фото:
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