Он действует в Тункинском районе
Накануне, 23 июня, новых лесных пожаров в Бурятии не обнаружили.
Сегодня продолжаются работы по тушению локализованного очага, пожара возникшего 21 июня в Тункинском районе. Остальные возгорания ликвидированы, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.
Накануне с огнём сражались 253 сотрудника из числа ФБУ «Авиалесоохрана», лесной охраны, пожарных-десантников, МЧС и привлечённых лиц. Было задействовано 48 единицы лесопожарной техники. Общая площадь, пройденная огнём, составила 321,10 га.
В республике действует особый противопожарный режим. Доступ в лес ограничен.
В Бурятии четвёртый день тушат лесной пожар
Происшествия, Фото:
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