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Улан-удэнцу сломали нос и глазницу в кафе

Улан-удэнцу сломали нос и глазницу в кафе
Происшествия,  Фото:pixabay.com
На посетителя набросились, когда он уже собирался домой

26-летний улан-удэнец не подозревал, чем окончится обычный поход в кафе.

Инцидент произошёл этой весной. Молодой человек, отдохнувший в кафе с девушкой, ожидал выдачи из гардероба верхней одежды. Пара намеревалась ехать домой. Однако подошедший ним 20-летний посетитель нарушил их планы.

Сначала незнакомец попросил сигарету. А после завёл разговор, который вылился в конфликт. «Ты меня толкнул!» - заявил агрессивный парень и несколько раз ударил жертву по лицу.

К счастью, вовремя подоспели другие посетители, которые разняли молодых людей.

Почувствовав на следующий день себя нехорошо, пострадавший обратился в больницу. У него была выявлена закрытая черепно-мозговая травма, а также перелом костей носа и стенки глазницы. Судебно-медицинская экспертиза отнесла эти травмы как к средней тяжести.

Недавно потерпевший обратился в полицию, после чего было возбуждено уголовное дело.

- Обидчик потерпевшего задержан – это 20-летний житель села Сотниково. Ранее к уголовной ответственности он не привлекался, работает. В день происшествия молодой человек находился в заведении в компании приятелей, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

За содеянное он подвергнут уголовному преследованию по ч. 1 ст. 112 Уголовного кодекса. Максимальное наказание, согласно санкциям статьи, – лишение свободы на срок до 3 лет.  
умышленное причинение среднего вреда здоровью

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