В Улан-Удэ ищут очевидцев ДТП с влетевшим в остановку внедорожником

Полицейские просят откликнуться очевидцев страшного ДТП, произошедшего на улице Ключевская в Улан-Удэ 21 июня.
Как сообщал «Байкал-Daily», аварию устроил водитель автомобиля «Тойота Лэнд Крузер». Во время движения он совершил касательное столкновение с двумя иномарками, а после влетел в остановку «Товары Бурятии». На остановке в этот момент были люди.
Затем виновник ДТП скрылся с места происшествия, но автоинспекторам удалось задержать его по горячим следам. За рулём внедорожника находился 38-летний мужчина.
В больницу были доставлены двое пешеходов, один из них вскоре скончался.
- Следователями возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 264 Уголовного кодекса «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека». Сотрудники полиции просят откликнуться очевидцев дорожно-транспортного происшествия или проезжавших мимо водителей транспортных средств с видеорегистратором, - обратились к жителям в МВД по Бурятии.
Для установления всех обстоятельств произошедшего отдел по расследованию ДТП управления МВД России по Улан-Удэ просит очевидцев обратиться по телефону: 8-995-284-60-19.