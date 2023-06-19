В Бурятии произошло убийство на базе отдыха

Происшествия, Фото: Сергей Тарасенко

Труп скинули в озеро Гусиное



В Селенгинском районе Бурятии задержали подозреваемого в убийстве, которое произошло на базе отдыха в Гусиноозёрске. Об этом сообщили в пресс-службе городского суда.



По материалам суда, обвиняемый на территории базы отдыха нанёс оппоненту не менее 16 ударов кулаком, а также четыре раза ударил его ножом. От полученных травм потерпевший скончался на месте.



После чего убийца скинул труп в озеро Гусиное, чтобы замести следы.



По решению суда задержанного поместили под стражу на два месяца.



Информация уточняется.

