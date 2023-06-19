Труп скинули в озеро Гусиное
В Селенгинском районе Бурятии задержали подозреваемого в убийстве, которое произошло на базе отдыха в Гусиноозёрске. Об этом сообщили в пресс-службе городского суда.
По материалам суда, обвиняемый на территории базы отдыха нанёс оппоненту не менее 16 ударов кулаком, а также четыре раза ударил его ножом. От полученных травм потерпевший скончался на месте.
После чего убийца скинул труп в озеро Гусиное, чтобы замести следы.
По решению суда задержанного поместили под стражу на два месяца.
Информация уточняется.
В Бурятии произошло убийство на базе отдыха
Происшествия, Фото:
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