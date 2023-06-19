Кладбища в столице Бурятии утонули в мусоре

















Для мусора на кладбищах установили более 40 бункеров-накопителей. За чистоту и порядок на самих могилах отвечают родственники умерших, напомнили в комитете.

Региональный оператор по обращению с отходами в Бурятии не соблюдает график вывоза мусора с городских кладбищ. Из-за этого возле контейнерных площадок в местах захоронений усопших разрастаются настоящие свалки, а санитарно-эпидемиологическая обстановка ухудшается, сообщили в комитете городского хозяйства (КГХ) администрации Улан-Удэ.Мусорные кучи образовались практически на всех кладбищах. В их числе – «Южное», Центральное на Стеклозаводе, в Тальцах и в посёлке Горького.- График вывоза не соблюдается с начала года. Мы регулярно направляем региональному оператору обращения с просьбой убрать мусор, – отметила директор МАУ «Специализированная служба» Галина Тарабрина.Подведомственное КГХ учреждение уже обратилось в прокуратуру и республиканское управление Роспотребнадзора. Всего с начала года регоператор вывез с мест захоронений в городе 3233 кубометра отходов. Межсекторные и межквартальные дороги общей площадью 247 гектаров там регулярно убирают сотрудники МАУ.