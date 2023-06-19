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Жительница Бурятии ударила ножом сестру

Жительница Бурятии ударила ножом сестру
Происшествия,  Фото:Росгвардия по Бурятии
Женщину задержали росгвардейцы

В селе Кабанск в Бурятии сотрудники группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии получили сообщение о том, что в одном из домов женщине нанесли ножевое ранение. Сотрудники выехали на место и задержали нападавшую.

- Установлено, что задержанная, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, пришла к родственнику помогать по хозяйству. В какой-то момент у женщины возник словесный конфликт с собственной сестрой. Она кухонным ножом нанесла родственнице ранение руки и выгнала её из дома, - рассказали в Росгвардии по Бурятии.

Пострадавшая дошла до знакомых и обратилась за помощью. Прибывшие врачи, оказав женщине помощь, и сообщили о произошедшем в полицию.

Задержанная 42-летняя местная жительница была доставлена в полицию для дальнейшего разбирательства. Возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения лёгкого вреда здоровью.
Росгвардия умышленное причинение легкого вреда здоровью

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