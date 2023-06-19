В Улан-Удэ момент страшного наезда на 17-летнюю девушку сняла камера

ДТП произошло на улице Бабушкина
Сегодня утром на улице Бабушкина в Улан-Удэ произошёл наезд на пешехода. 48-летний водитель «Тойоты», ехавший со стороны улицы Геологическая, сбил 17-летнюю девушку.
На месте работают сотрудники полиции, все обстоятельства происшествия устанавливаются.
Пострадавшая была доставлена в больницу, сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Момент страшного наезда запечатлела камера наблюдения. Девушку буквально подбросило в воздух (видео 18+
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Его личность устанавливается
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