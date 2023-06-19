В Туве введён режим ЧС из-за разрушенных водой дорог

Происшествия, Фото: пресс-служба правительства Тувы

Повреждения от подъёма воды в реках получили 21 дорога и 45 дорожных участков



В Туве из-за разрушенных водой дорог ввели режим «чрезвычайная ситуация». Введение обусловлено большим количеством подъездных путей и мостовых сооружений, повреждённых водной стихией из-за резкого повышения уровня рек, и требующих восстановления. Решение было принято для привлечения сил и средства на устранение последствий чрезвычайного происшествия и выработки мер поддержки. Для оценки объёмов причинённого ущерба в республике работает рабочая группа Росавтодора.



По предварительным данным министерства дорожно-транспортного комплекса Тувы, повреждения от подъёма воды в реках получили 21 дорога, 45 дорожных участков, из них 15 регионального и 6 муниципального значения, и 13 мостовых сооружений. Ведомством организованы восстановительные работы на подъездных к населённым пунктам дорогам и мостам. В результате выполняемых работ проезд временно закрыт только на дороге «Ак-Довурак – Абаза», где обрушился мост через реку Ак-Суг, и на подъезде к селу Эйлиг-Хем в Улуг-Хемском районе, где для ремонта требуется переправа через паром, который не работает из-за высокого уровня воды в реке Енисей. На остальных повреждённых участках дорожникам удалось соорудить объездные пути.



Рабочая группа Росавтодора, сформированная из специалистов филиала управления дорог «Енисей» в Кызыле, Миндортранса Тувы и Тываавтодора, будет работать в республике до 28 июня. По итогам обследования повреждённых дорожных участков и оценки ущерба им рабочая группа во взаимодействии с региональными властями должна составить перечень объектов дорожного хозяйства, подлежащих восстановлению.



Напомним, что резкий подъём уровня воды в Сут-Хольском, Бай-Тайгинском и Барун-Хемчикском районах спровоцировали обильные осадки в горных местностях этих муниципалитетов, прошедшие 11 июня. Вода, сошедшая с гор и заполонившая реки, затопила дома и приусадебные участки в сёлах Ишкин, Суг-Аксы, Алдан-Маадыр. От прошедшего в тот день града пострадали сельхозхозяйства в Улуг-Хемском и Дзун-Хемчикском районах. В указанных населённых пунктах организована работа межведомственных комиссий по оценке ущерба от неблагоприятных природных явлений. В Сут-Холе пострадавшими признаны более 80 личных подсобных хозяйств, или около 3,3 га территории. Пострадавшими признаны также жители села Ийме Дзун-Хемчикского района, у которых в огородах погибли посаженные овощи. Об этом пишет официальный портал Республики Тыва.



