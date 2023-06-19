В Иркутской области собаки едва не задрали самку кабарги

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Кабарга занесена в Международную Красную книгу как уязвимый вид. В Иркутской области браконьеры чаще всего охотятся на неё с помощью запрещённых петлей. Осенью и зимой 2022-23 гг в охотугодьях было найдено 73 петли и 19 капканов. Незаконно добыто 19 особей кабарги.

Кабарга занесена в Международную Красную книгу как уязвимый вид. В Иркутской области браконьеры чаще всего охотятся на неё с помощью запрещённых петлей. Осенью и зимой 2022-23 гг в охотугодьях было найдено 73 петли и 19 капканов. Незаконно добыто 19 особей кабарги.

16 июня в Тулуне спасли самку кабарги, которые едва не растерзали бродячие собаки.Сигнал о том, что собаки гоняют несчастное животное, поступил из единой диспетчерской службы старшему государственному инспектору Нижнеудинского межрайонного отдела охотнадзора.Напуганное животное нашли и доставили в ветеринарную клинику.Как сообщили в пресс-службе областного охотнадзора, сейчас кабарге ничего не угрожает. После реабилитации животное будет отпущено в естественную среду обитания.