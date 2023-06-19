В Бурятии едва не погибла собака, попавшая в гудрон









Животное увезли в ветеринарную клинику, где сразу взялись за спасение четвероногого.



- Десятки пар перчаток, ножницы, станки, машинки – всё загублено в процессе избавления собаки от чёрной жижи. Отмывать лапы, уши и мордочку решили, когда окажусь первую помощь после стрижки тела, ведь гудрон имеет отравляющее действие, интоксикация возрастает и нужно как можно скорее привести в порядок функции организма. Животное увезли в ветеринарную клинику, где сразу взялись за спасение четвероногого.- Десятки пар перчаток, ножницы, станки, машинки – всё загублено в процессе избавления собаки от чёрной жижи. Отмывать лапы, уши и мордочку решили, когда окажусь первую помощь после стрижки тела, ведь гудрон имеет отравляющее действие, интоксикация возрастает и нужно как можно скорее привести в порядок функции организма.













Спустя сутки все необходимые манипуляции так и не завершили. Чтобы очистить шерсть, пришлось закупить 20 литров масла и задействовать всех работников учреждения и врачей.



Позже волонтёры поделились радостными новостями: пёс есть самостоятельно и охотно пьёт воду. В соцсетях объявили сбор средств, который всё ещё продолжается. Деньги нужны, расплатиться за услуги ветклиники.

Спустя сутки все необходимые манипуляции так и не завершили. Чтобы очистить шерсть, пришлось закупить 20 литров масла и задействовать всех работников учреждения и врачей.Позже волонтёры поделились радостными новостями: пёс есть самостоятельно и охотно пьёт воду. В соцсетях объявили сбор средств, который всё ещё продолжается. Деньги нужны, расплатиться за услуги ветклиники.

Эта страшная история произошла в Бурятии на прошлой неделе. В местный фонд помощи животным «Право на жизнь» обратился житель республики, который нашёл попавшую в гудрон собаку.Мужчина, обнаруживший несчастного пса, в это время был на работе. Но, тем не менее, помогал как мог.- Позвонил и сказал, что с утра нашёл собаку, угодившую в эту страшную ловушку, – рассказали на официальной странице организации в соцсетях. – Находясь на рабочем месте, он ходил и помогал бедняге продержаться – оттащил с опасного участка, разлепил лапы, прочистил рот и глаза – и ждал помощи так же, как и пёс.