19 июня

18 июня

Популярное

По трассе в Бурятии расхаживал медведь

По трассе в Бурятии расхаживал медведь
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Он появился недалеко от Хаима

Этот инцидент произошёл вечером 18 июня в Прибайкальском районе Бурятии. В 30 километрах от местности Хаим медведь пересёк трассу, ведущую в сторону Гремячинска, говорится в районной группе «Прибайкалье-инфо.24/7».

Косолапого заметили очевидцы. Местных жителей и приезжих призвали быть осторожнее.

Днём ранее бурый хищник объявился в Северобайкальске. Он пришёл в город из леса и бродил в микрорайоне Заречный.

По словам свидетелей, мишка, которому примерно 3-4 года, ходил около дороги, а после скрылся за стогом сена. Информацию о его появлении тут же передали в охотнадзор. На место даже выезжали полицейские, но зверь к тому моменту уже  куда-то ушёл.

В последнее время медведи всё чаще попадаются на глаза жителям Бурятии. Однако на самом деле косолапых в республике не так много – около шести тысяч. Это в несколько раз меньше установленного федерального норматива. Так что пока людям бояться нечего.

- Нормативного превышения численности медведя в Бурятии нет, но, конечно, случаи выхода к людям бывают, – написала ранее в своём telegram-канале руководитель Бурприроднадзора Марина Дамдинова. – Их оперативно отрабатывают наши госинспекторы, охотоведы и охотпользователи.

Главная задача, по словам главы ведомства – сохранить животный мир и отвести зверя в естественную среду обитания. Отстреливают хозяев тайги только при угрозе человеческой жизни. В 2023 году приняли только одно такое решение – Бурприроднадзор дал разрешение на добычу медведя в Северо-Байкальском районе.
медведь животные

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии ищут таинственно пропавшего рыбака
В Бурятии ищут таинственно пропавшего рыбака
Происшествия, 19.06.2023
Пока обнаружить удалось только его вещи
По трассе в Бурятии расхаживал медведь
По трассе в Бурятии расхаживал медведь
Происшествия, 19.06.2023
Он появился недалеко от Хаима
В Бурятии в ДТП погибла женщина
В Бурятии в ДТП погибла женщина
Происшествия, 18.06.2023
Авария произошла в Кяхтинском районе
В Бурятии юные вандалы сожгли амфитеатр
В Бурятии юные вандалы сожгли амфитеатр
Происшествия, 17.06.2023
Ущерб составил миллион рублей
17-летний улан-удэнец украл телефон у пассажирки в маршрутке
17-летний улан-удэнец украл телефон у пассажирки в маршрутке
Происшествия, 17.06.2023
Молодой человек расстегнул сумку женщины
На железной дороге в Улан-Удэ пострадали семь человек
На железной дороге в Улан-Удэ пострадали семь человек
Происшествия, 17.06.2023
А ещё один несчастный случай произошёл в Северобайкальске

В Улан-Удэ сгорело складское помещение
В Улан-Удэ сгорело складское помещение
Происшествия, 17.06.2023
Пожар возник из-за короткого замыкания
Жители Бурятии за неделю отдали мошенникам 18 млн рублей
Жители Бурятии за неделю отдали мошенникам 18 млн рублей
Происшествия, 17.06.2023
Наибольшей суммы лишился житель Мухоршибири

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^