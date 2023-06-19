По трассе в Бурятии расхаживал медведь

Этот инцидент произошёл вечером 18 июня в Прибайкальском районе Бурятии. В 30 километрах от местности Хаим медведь пересёк трассу, ведущую в сторону Гремячинска, говорится в районной группе «Прибайкалье-инфо.24/7».
Косолапого заметили очевидцы. Местных жителей и приезжих призвали быть осторожнее.
Днём ранее бурый хищник объявился в Северобайкальске. Он пришёл в город из леса и бродил в микрорайоне Заречный.
По словам свидетелей, мишка, которому примерно 3-4 года, ходил около дороги, а после скрылся за стогом сена. Информацию о его появлении тут же передали в охотнадзор. На место даже выезжали полицейские, но зверь к тому моменту уже куда-то ушёл.
В последнее время медведи всё чаще попадаются на глаза жителям Бурятии. Однако на самом деле косолапых в республике не так много – около шести тысяч. Это в несколько раз меньше установленного федерального норматива. Так что пока людям бояться нечего.
- Нормативного превышения численности медведя в Бурятии нет, но, конечно, случаи выхода к людям бывают, – написала ранее в своём telegram-канале руководитель Бурприроднадзора Марина Дамдинова. – Их оперативно отрабатывают наши госинспекторы, охотоведы и охотпользователи.
Главная задача, по словам главы ведомства – сохранить животный мир и отвести зверя в естественную среду обитания. Отстреливают хозяев тайги только при угрозе человеческой жизни. В 2023 году приняли только одно такое решение – Бурприроднадзор дал разрешение на добычу медведя в Северо-Байкальском районе.
- Нормативного превышения численности медведя в Бурятии нет, но, конечно, случаи выхода к людям бывают, – написала ранее в своём telegram-канале руководитель Бурприроднадзора Марина Дамдинова. – Их оперативно отрабатывают наши госинспекторы, охотоведы и охотпользователи.
Главная задача, по словам главы ведомства – сохранить животный мир и отвести зверя в естественную среду обитания. Отстреливают хозяев тайги только при угрозе человеческой жизни. В 2023 году приняли только одно такое решение – Бурприроднадзор дал разрешение на добычу медведя в Северо-Байкальском районе.