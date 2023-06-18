Ранее судимый мужчина получил ещё один срок
В Тайшете вынесли приговор 34-летнего осуждённого вынесли приговор за причинение смерти по неосторожности.
Инцидент произошёл 22 декабря 2022 года в Тайшетском районе.
- Мужчина, отбывающий наказание по приговору суда, производил работы по спиливанию обесточенного столба электропередач и допустил его падение на другого осуждённого. В результате неосторожных действий 43-летнему потерпевшему причинена не совместимая с жизнью травма головы, от которой последний скончался на месте, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.
Суд приговорил мужчину к 1 году и 2 месяцам в исправительной колонии строгого режима.
В Иркутской области осуждённый пилил столб и случайно убил напарника
Происшествия, Фото:
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