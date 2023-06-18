Жителю Забайкалья дали срок за угрозы ружьём таксисту

Мужчина сядет на шесть лет
В Забайкальском крае вынесли приговор 30-летнему жителю Борзя, угрожавшему водителю такси охотничьим обрезом. Его признали виновным по статьям «Незаконные хранение и ношение огнестрельного оружия» и «Покушение на угон автомобиля с угрозой применения опасного для жизни насилия» и приговорили к шести годам лишения свободы.
Инцидент произошёл 7 января в городе Борзя. Как сообщал «Байкал-Daily», водитель подобрал на дороге голосующего мужчину. По пути пассажир попросил довезти его до конкретного адреса, находящегося за пределами города. Водитель отказался, и тогда попутчик стал угрожать ему охотничьим обрезом.
- Потерпевший воспринял угрозу реально и согласился с требованием. Под предлогом проверки давления в шинах он вышел из машины, заблокировал двери и вынудил пассажира сдаться в находящийся неподалёку отдел полиции, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.
Суд приговорил виновного к шести годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу.
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Происшествия, Фото:
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