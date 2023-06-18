В Бурятии в ДТП погибла женщина

Авария произошла в Кяхтинском районе



Устанавливаются обстоятельства ДТП в Кяхтинском районе.



Вчера, 17 июня, около 16.20 34-летняя водитель автомобиля «Тойота Алион», следуя со стороны посёлка Курорт Киран в направлении Кяхты, не справилась с управлением и выехала на обочину, после чего машина опрокинулась. В результате аварии женщина скончалась на месте происшествия.



- Находившиеся в салоне иномарки 36-летняя гражданка и её 7-летний сын получили ушибы. После оказания медпомощи они были отпущены домой. 4-летний ребёнок пассажирки не пострадал, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

