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В Бурятии юные вандалы сожгли амфитеатр

В Бурятии юные вандалы сожгли амфитеатр
Происшествия,  Фото:"Весь Гусиноозёрск"
Ущерб составил миллион рублей

В городе Гусиноозёрск в сквере «Юность» произошёл акт вандализма. Четверо детей сожгли там амфитеатр, установленный в конце 2021 года.

Видео полыхающего амфитеатра появилось в Telegram-канале «Весь Гусиноозёрск». Огонь полностью уничтожил большую часть сидений-ступенек.

 
Как сообщается в группе «Селенга-инфо», ущерб составил 1 миллион рублей.

Поджигателей оперативно вычислили. Виновниками пожара оказались четверо мальчиков, 12-13 лет.

- Сегодня в 13:14 в полицию Гусиноозёрска поступило сообщение от очевидца о возгорании трибуны в сквере «Юность». На место были направлены полицейские. Сотрудниками полиции отсмотрены записи с камер видеонаблюдения в сквере, установлены и доставлены в орган внутренних дел четверо подростков в возрасте 12-13 лет, после ухода которых загорелась трибуна, - цитирует «Селенга-инфо» сотрудников полиции.

Сейчас с детьми работают инспекторы ПДН.

Как сообщал «Байкал-Dailу», многофункциональный сквер «Юность», расположенный в одном из самым проходимых мест Гусиноозёрска, был обновлён в конце 2021 года. Вообще же работы длились около двух лет. Стоимость всего проекта составила 70 миллионов рублей. Деньги пришли благодаря победе во всероссийском конкурсе в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда».

Обновлённый сквер вместил в себя много необычных игровых элементов, амфитеатр, комнату матери и ребенка, лавочки в виде гамаков и даже лекторий.

С момента открытия обновлённого сквера здесь уже произошло несколько инцидентов. Так, вандалы ломали пружинное сидение для малышей. А у многострадального амфитеатра вырывали двери и деревянные элементы, а также расписывали его нецензурными надписями.

вандализм пожар

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