Ещё трёх зажало в салоне
В Джидинском районе Бурятии перевернулся автомобиль, в котором ехали пять человек.
Как сообщает «Джида-инфо», ДТП произошло напротив села Белоозёрск – там съехал с дороги и опрокинулся автомобиль «Хонда Цивик».
По предварительным данным, двое человек вылетели из машины. Они получили тяжёлые травмы.
Ещё троих зажало в салоне. Для того, чтобы деблокировать людей, приезжали спасатели.
Известно, что пострадавшие доставлены в больницу.
Более точная информация уточняется.
В Бурятии двое человек вылетели из машины при аварии
Происшествия, Фото:
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