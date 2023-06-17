В Бурятии двое человек вылетели из машины при аварии

Ещё трёх зажало в салоне



В Джидинском районе Бурятии перевернулся автомобиль, в котором ехали пять человек.



Как сообщает «Джида-инфо», ДТП произошло напротив села Белоозёрск – там съехал с дороги и опрокинулся автомобиль «Хонда Цивик».



По предварительным данным, двое человек вылетели из машины. Они получили тяжёлые травмы.



Ещё троих зажало в салоне. Для того, чтобы деблокировать людей, приезжали спасатели.



Известно, что пострадавшие доставлены в больницу.



Более точная информация уточняется.

