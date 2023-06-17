С ними боролись 37 человек
Накануне, 16 июня, в Бурятии возникло два лесных пожара – в Хоринском районе и на территории Городского лесничества в Улан-Удэ. Оба возгорания произошли по вине местных жителей.
- На тушении работали 37 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников, МЧС и привлечённых лиц. Было задействовано девять единиц лесопожарной техники. Общая площадь, пройденная огнём, составила 1,3 га, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Оба пожара оперативно ликвидировали.
На утро 17 июня новых возгораний в лесах республики не зарегистрировано.
В республике действует особый противопожарный режим. Разведение костров, сжигание травы, порубочных остатков запрещено. Запрещено бросать горящие спички, окурки, золу, употреблять пыжи из горючих или тлеющих материалов, курить и пользоваться открытым огнём. Доступ в лес ограничен.
Обо всех возгораниях в лесу следует сообщать на горячую линию лесной охраны 8 (3012) 20-44-44.
В Бурятии потушили два лесных пожара
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