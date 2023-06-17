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Жители Бурятии за неделю отдали мошенникам 18 млн рублей

Жители Бурятии за неделю отдали мошенникам 18 млн рублей
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Наибольшей суммы лишился житель Мухоршибири

За неделю в полицию обратились 67 жителей Бурятии, которых «развели» мошенники. В общей сложности потерпевшие лишились 18 миллионов рублей.

Как сообщили в прокуратуре Бурятии, наибольшая сумма похищенных средств за последнюю неделю составила 3,8 млн рублей. Именно столько потерял житель села Мухоршибирь.

- Ему на сотовый телефон поступил звонок от неустановленного лица. Неизвестный предложил инвестировать денежные средства. Обговорив условия заработка, мужчина перевёл сумму в размере 3,8 млн рублей на банковские счета мошенников, - уточнили в прокуратуре.

Всего с начала 2023 года жертвами мошенников стали 1 028 жителей Бурятии. У них выманили 268 млн рублей.

Специалисты отмечают, что в России самым популярным способом выманивания денег остаётся «перевод их на безопасные счета». Жертвам звонят лжесотрудники банки или липовые сотрудники правоохранительных органов под предлогом операции по поимке киберпреступников. Звонившие говорят, что на ваше имя кто-то оформляет кредит и деньги нужно перевести на некий безопасный счёт. При этом используется сервис подмены номера телефона, а в мессенджеры могут прислать поддельное удостоверение.

Кроме того, россияне по-прежнему массово верят в «инвестиции с высокой доходностью» и всё так же попадаются на схему «ваш родственник в беде».

Также активно обманывают на интернет-площадках, где покупают и продают товары. После предоплаты человек лишается денег и не получает заказ.

Отметим, в России рекордная сумма денег, украденных мошенниками за один телефонный звонок, в 2022 году составила 150 млн рублей. 
мошенничество

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