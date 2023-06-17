На железной дороге в Улан-Удэ пострадали семь человек

А ещё один несчастный случай произошёл в Северобайкальске



С начала года на Восточно-Сибирской железной дороге зафиксировали 18 инцидентов с пострадавшими, в том числе восемь – со смертельным исходом. Травмы получили двое несовершеннолетних.



Больше всего таких происшествий было в зоне движения поездов в Улан-Удэ (семь случаев) и в соседнем Иркутске (шесть). Ещё четыре произошло в Тайшете и один – в Северобайкальске. Основная их причина – беспечность пешеходов, которые переходят ж/д пути в неположенных местах.



На ВСЖД выразили обеспокоенность по этому поводу и призвали детей и взрослых быть более бдительными и неукоснительно соблюдать правила безопасности, находясь на платформах, вокзалах и при переходе через пути – железная дорога является объектом повышенной опасности. Чтобы пресечь нарушения, сотрудники Восточно-Сибирской железной дороги совместно с транспортными полицейскими регулярно проводят профилактические рейды и акции.