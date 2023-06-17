Злоумышленнику дали семь лет строгача
Житель Заиграевского района Бурятии предстал перед судом за покушение на убийство. Его признали виновным по части 3 статьи 30 – части 1 статьи 105 Уголовного кодекса РФ, сообщили в пресс-службе райсуда.
Всё произошло, когда мужчина был пьян и начал предъявлять односельчанину претензии по поводу его образа жизни. Тот ничего не ответил, и злоумышленник вышел из себя. Сначала он кулаками поочерёдно нанёс своей жертве как минимум два удара прямо по голове, а после схватил сапёрную лопату и снова дал ей мужчине по голове, а потом ещё не менее четырёх – по левой ноге.
Однако заиграевцу помешали довести преступление до конца. Пострадавшему своевременно оказали квалифицированную медпомощь.
Нападавшему же в итоге назначил дали семь лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу.
Житель Бурятии пытался убить человека сапёрной лопатой
Происшествия, Фото:
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