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В Бурятии пропал сборщик дикоросов, перенёсший инсульт

В Бурятии пропал сборщик дикоросов, перенёсший инсульт
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Он не выходит на связь уже неделю

В Закаменском районе Бурятии ищут местного жителя 1964 года рождения. Он отправился в лес возле улуса Улекчин и бесследно исчез.

На связь мужчина не выходит с прошлой субботы, 10 июня. В единой дежурно-диспетчерской службе уточнили, что телефон он с собой не взял. Известно, что сельчанин не так давно перенёс инсульт. Пропавший хромает.

Пока удалось обнаружить только автомобиль закаменца, который был открыт. Его самого ищут трое сотрудников МВД и четыре односельчанина, рассказали в районной группе «Закамна-инфо.24/7».
пропавшие без вести Лес сборщики дикоросов

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