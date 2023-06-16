В Бурятии пропал сборщик дикоросов, перенёсший инсульт

Он не выходит на связь уже неделю
В Закаменском районе Бурятии ищут местного жителя 1964 года рождения. Он отправился в лес возле улуса Улекчин и бесследно исчез.
На связь мужчина не выходит с прошлой субботы, 10 июня. В единой дежурно-диспетчерской службе уточнили, что телефон он с собой не взял. Известно, что сельчанин не так давно перенёс инсульт. Пропавший хромает.
Пока удалось обнаружить только автомобиль закаменца, который был открыт. Его самого ищут трое сотрудников МВД и четыре односельчанина, рассказали в районной группе «Закамна-инфо.24/7».
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Происшествия, Фото:
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