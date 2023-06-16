В Бурятии пропал сборщик дикоросов, перенёсший инсульт

Он не выходит на связь уже неделю



В Закаменском районе Бурятии ищут местного жителя 1964 года рождения. Он отправился в лес возле улуса Улекчин и бесследно исчез.



На связь мужчина не выходит с прошлой субботы, 10 июня. В единой дежурно-диспетчерской службе уточнили, что телефон он с собой не взял. Известно, что сельчанин не так давно перенёс инсульт. Пропавший хромает.



Пока удалось обнаружить только автомобиль закаменца, который был открыт. Его самого ищут трое сотрудников МВД и четыре односельчанина, рассказали в районной группе «Закамна-инфо.24/7».

