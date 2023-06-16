На федеральной трассе в Бурятии произошёл камнепад











Всё случилось в пятницу, 16 июня, в пригородном Иволгинском районе Бурятии. После полудня на 432-ом километре федеральной трассы «Байкал», недалеко от села Ошурково, камни посыпались прямо на проезжую часть. В районной группе «Иволга-инфо.24/7» сообщили, что там пришлось ввести реверсивное движение.К устранению последствий камнепада привлекли две бригады Упрдор «Южный Байкал» из пяти человек и задействовали три единицы техники. Вскоре камни убрали с дороги, а реверс сняли.