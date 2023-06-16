16 июня

15 июня

Популярное

На федеральной трассе в Бурятии произошёл камнепад

На федеральной трассе в Бурятии произошёл камнепад
Происшествия,  Фото:предоставлено минтрансом Бурятии
Там даже пришлось вводить реверс

Всё случилось в пятницу, 16 июня, в пригородном Иволгинском районе Бурятии. После полудня на 432-ом километре федеральной трассы «Байкал», недалеко от села Ошурково, камни посыпались прямо на проезжую часть. В районной группе «Иволга-инфо.24/7» сообщили, что там пришлось ввести реверсивное движение.

К устранению последствий камнепада привлекли две бригады Упрдор «Южный Байкал» из пяти человек и задействовали три единицы техники. Вскоре камни убрали с дороги, а реверс сняли.

 

камнепад дорога

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Житель Иркутской области спас двух человек при пожаре
Житель Иркутской области спас двух человек при пожаре
Происшествия, 16.06.2023
Одна из спасённых получила сильные ожоги
51-летний читинец украл прокатный электросамокат
51-летний читинец украл прокатный электросамокат
Происшествия, 16.06.2023
Ранее мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности
Студент из Бурятии умер после экзамена от инфаркта
Студент из Бурятии умер после экзамена от инфаркта
Происшествия, 16.06.2023
Он упал в обморок прямо в аудитории, а на другой день скончался в больнице
В Бурятии раскрыли убийство-«висяк»
В Бурятии раскрыли убийство-«висяк»
Происшествия, 16.06.2023
Изворотливый преступник даже специально надел обувь убитой женщины
Самолёт вернулся в аэропорт Иркутска из-за срабатывания датчика
Самолёт вернулся в аэропорт Иркутска из-за срабатывания датчика
Происшествия, 16.06.2023
На борту находились 43 пассажира и пять членов экипажа
В Чите раскрыли кражу дизельного топлива на сумму свыше 3,5 млн
В Чите раскрыли кражу дизельного топлива на сумму свыше 3,5 млн
Происшествия, 16.06.2023
Вором оказался уволенный сотрудник бензозаправки
На границе Бурятии задержали радиоактивную машину
На границе Бурятии задержали радиоактивную машину
Происшествия, 16.06.2023
«Фонил» автомобиль «Тойота Харриер»
В Улан-Удэ пострадавшему от взрыва присудили компенсацию в 300 тысяч
В Улан-Удэ пострадавшему от взрыва присудили компенсацию в 300 тысяч
Происшествия, 16.06.2023
ЧП произошло на газозаправочной станции на улице Ботаническая
В Бурятии угонщик бросил машину, когда закончился бензин
В Бурятии угонщик бросил машину, когда закончился бензин
Происшествия, 16.06.2023
Автомобиль он угнал на глазах у владельца
В Иркутской области двое детей погибли при падении из окон
В Иркутской области двое детей погибли при падении из окон
Происшествия, 15.06.2023
Несчастные случаи произошли в Ангарске и Черемхово
В Братске госпитализированы 18 посетителей кафе
В Братске госпитализированы 18 посетителей кафе
Происшествия, 15.06.2023
Своё недомогание они связывают с употреблением шаурмы

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^