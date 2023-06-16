Ранее мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности
В полицию Читы обратился индивидуальный предприниматель с заявлением о краже прокатного электросамоката. Ущерб он оценил в 30 тысяч рублей.
Полицейским удалось установить приблизительное местонахождения украденного самоката через встроенный GPS-навигатор. Также свидетели рассказали, что видели гражданина, катившего самокат. Они смогли описать его внешность.
Вскоре наряд патрульно-постовой службы задержал подозреваемого. Им оказался неоднократно судимый 51-летний читинец.
- Мужчину доставили в отдел полиции. Подозреваемым оказался ранее неоднократно судимый 51-летний читинец, который, проходя мимо припаркованного на одной из улиц города самоката, забрал его и намеревался продать, - сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Задержанному избрали подписку о невыезде и надлежащем поведении. Электросамокат вернули владельцу.
51-летний читинец украл прокатный электросамокат
Происшествия, Фото:
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