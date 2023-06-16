16 июня

15 июня

Популярное

51-летний читинец украл прокатный электросамокат

51-летний читинец украл прокатный электросамокат
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Ранее мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности

В полицию Читы обратился индивидуальный предприниматель с заявлением о краже прокатного электросамоката. Ущерб он оценил в 30 тысяч рублей.

Полицейским удалось установить приблизительное местонахождения украденного самоката через встроенный GPS-навигатор. Также свидетели рассказали, что видели гражданина, катившего самокат. Они смогли описать его внешность.

Вскоре наряд патрульно-постовой службы задержал подозреваемого. Им оказался неоднократно судимый 51-летний читинец.

- Мужчину доставили в отдел полиции. Подозреваемым оказался ранее неоднократно судимый 51-летний читинец, который, проходя мимо припаркованного на одной из улиц города самоката, забрал его и намеревался продать, - сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Задержанному избрали подписку о невыезде и надлежащем поведении. Электросамокат вернули владельцу.


кража

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Студент из Бурятии умер после экзамена от инфаркта
Студент из Бурятии умер после экзамена от инфаркта
Происшествия, 16.06.2023
Он упал в обморок прямо в аудитории, а на другой день скончался в больнице
В Бурятии раскрыли убийство-«висяк»
В Бурятии раскрыли убийство-«висяк»
Происшествия, 16.06.2023
Изворотливый преступник даже специально надел обувь убитой женщины
Самолёт вернулся в аэропорт Иркутска из-за срабатывания датчика
Самолёт вернулся в аэропорт Иркутска из-за срабатывания датчика
Происшествия, 16.06.2023
На борту находились 43 пассажира и пять членов экипажа
В Чите раскрыли кражу дизельного топлива на сумму свыше 3,5 млн
В Чите раскрыли кражу дизельного топлива на сумму свыше 3,5 млн
Происшествия, 16.06.2023
Вором оказался уволенный сотрудник бензозаправки
На границе Бурятии задержали радиоактивную машину
На границе Бурятии задержали радиоактивную машину
Происшествия, 16.06.2023
«Фонил» автомобиль «Тойота Харриер»
В Улан-Удэ пострадавшему от взрыва присудили компенсацию в 300 тысяч
В Улан-Удэ пострадавшему от взрыва присудили компенсацию в 300 тысяч
Происшествия, 16.06.2023
ЧП произошло на газозаправочной станции на улице Ботаническая
В Бурятии угонщик бросил машину, когда закончился бензин
В Бурятии угонщик бросил машину, когда закончился бензин
Происшествия, 16.06.2023
Автомобиль он угнал на глазах у владельца
В Иркутской области двое детей погибли при падении из окон
В Иркутской области двое детей погибли при падении из окон
Происшествия, 15.06.2023
Несчастные случаи произошли в Ангарске и Черемхово
В Братске госпитализированы 18 посетителей кафе
В Братске госпитализированы 18 посетителей кафе
Происшествия, 15.06.2023
Своё недомогание они связывают с употреблением шаурмы
В районе Иркутской области собираются продлить режим ЧС
В районе Иркутской области собираются продлить режим ЧС
Происшествия, 15.06.2023
Комиссия ждёт результаты всех проб, взятых на реке Лена после столкновения танкеров
Читинцу дали пожизненное за убийство двух человек
Читинцу дали пожизненное за убийство двух человек
Происшествия, 15.06.2023
Ранее мужчина уже был судим за двойное убийство, в том числе, своей матери
Жительница Бурятии перевела мошенникам более 4 миллионов рублей
Жительница Бурятии перевела мошенникам более 4 миллионов рублей
Происшествия, 15.06.2023
Мошенники два дня оплачивали женщине проезд на такси до банкоматов

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^