Студент из Бурятии умер после экзамена от инфаркта

Он упал в обморок прямо в аудитории, а на другой день скончался в больнице





Всё произошло в конце прошлой недели. Студент из Бурятии, который учился в Сибирском государственном медицинском университете (СибГМУ) в Томске, пришёл на экзамен. Наш земляк оканчивал третий курс.Внезапно юноше стало плохо. Он потерял сознание. Приехавшая на место скорая увезла парня в больницу, где тот скончался на следующий день, 11 июня.Ректор вуза Евгений Куликов сообщил в своём telegram-канале, что 10 июня у учащихся третьего курса лечебного факультета проходил экзамен по фармакологии. Обстановка, по его словам, была спокойная.- Студенты подготовились, получили только отличные оценки. Внезапно один из них потерял сознание. Тут же незамедлительно вызвали скорую помощь. Вызов туда поступил в 09:57, в 10:03 бригада была на месте и приступила к оказанию медпомощи. В 10:04 на вызов направили специализированную реанимационную бригаду, которая прибыла в 10:15. После реанимационных мероприятий пациента доставили в НИИ кардиологии Томского НИМЦ, где 11 июня он скончался, – написал руководитель СибГМУ.По словам Куликова, это трагедия для всего университета.- С первых минут преподаватели, я сам, проректор по учебной работе и декан были на связи с нашими коллегами, оказывающими медицинскую помощь. Искренне скорбим и выражаем соболезнования близким. Университет встретил и разместил родителей студента и оказывает им всю необходимую поддержку, – добавил ректор.Сам молодой человек, как выяснилось, из Бурятии. Об этом сообщили на официальной странице Бурятской автономии в Томске во «ВКонтакте». Там же назвали причину смерти – «инфаркт миокарда вследствие фибрилляции предсердий». Известно, что до поступления в мед парень учился в средней школе № 35 в Улан-Удэ.- Никогда не отказывал в помощи и всем помогал. Умел смешно пошутить, был жизнерадостным и добрым человеком, – рассказали в автономии. – С одногруппниками в вузе открыто и дружелюбно поддерживал общение. Учился всегда прилежно, ответственно готовился к занятиям и сдавал всё в срок.Молодой человек был целевиком городской больницы № 4 Улан-Удэ, говорится в канале медучреждения в Telegram. Там также выразили соболезнования родным студента.