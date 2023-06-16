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В Бурятии сгорел частный дом

В Бурятии сгорел частный дом
Происшествия, 
Пострадавших нет

Ночью 15 июня в селе Далахай Тункинского района Бурятии сгорел дом.

- К месту вызова выехали боевые расчёты пожарных частей и добровольная пожарная команда села Далахай. На момент прибытия пожарных горел дом, существовал угроза перехода на соседний, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

Пожарные ликвидировали возгорание за полтора часа.

Огнём оказался уничтожен дом на общей площади 40 кв. м. Дальнейшего распространения огня на соседние постройки не допустили. Пострадавших нет.

Предположительно, причиной возгорания стал аварийный режим электросети в результате порывистого ветра.

пожар

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