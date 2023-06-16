Самолёт вернулся в аэропорт Иркутска из-за срабатывания датчика

На борту находились 43 пассажира и пять членов экипажа



15 июня самолёт авиакомпании «ИрАэро», вылетевший в Якутию, экстренно вернулся в аэропорт Иркутска.



- По предварительным данным, при выполнении воздушным судном рейса «Иркутск – Мирный» сработал датчик неисправности системы кондиционирования, в связи с чем принято решение о возврате самолёта в аэропорт вылета, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.



На борту находились 43 пассажира и пять членов экипажа. Их благополучно доставили в аэропорт посёлка Мирный на резервном воздушном судне.



Байкало-Ангарская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полётов и соблюдении прав пассажиров. Надзорный орган проверит все обстоятельства произошедшего, соблюдение прав пассажиров, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.



