На борту находились 43 пассажира и пять членов экипажа
15 июня самолёт авиакомпании «ИрАэро», вылетевший в Якутию, экстренно вернулся в аэропорт Иркутска.
- По предварительным данным, при выполнении воздушным судном рейса «Иркутск – Мирный» сработал датчик неисправности системы кондиционирования, в связи с чем принято решение о возврате самолёта в аэропорт вылета, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
На борту находились 43 пассажира и пять членов экипажа. Их благополучно доставили в аэропорт посёлка Мирный на резервном воздушном судне.
Байкало-Ангарская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полётов и соблюдении прав пассажиров. Надзорный орган проверит все обстоятельства произошедшего, соблюдение прав пассажиров, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
Самолёт вернулся в аэропорт Иркутска из-за срабатывания датчика
Происшествия, Фото:
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