В Бурятии потушили лесной пожар, бушевавший пять дней







видео пожара, сделанное несколько дней назад



По данным на утро 16 июня, в республике нет ни одного нового огненного очага. В Бурятии продолжает действовать особый противопожарный режим. Под табу в это время – разведение костров, сжигание порубочных остатков, мусора, сухой травы и бытовых отходов, сельхозпалы, приготовление еды на открытом огне и углях, в том числе – с использованием специальных устройств и сооружений.

Мощный лесной пожар, который днём 11 июня разгорелся в Муйском районе Бурятии из-за неосторожного обращения с огнём, наконец, потушили. Борьбу с ним осложняло большое количество складированной древесины под линиями электропередачи на границе с землями лесного фонда.Всего с огнём сражались 157 человек, включая сотрудников лесной охраны, МЧС, пожарных-десантников и арендаторов. Задействовать пришлось 24 единицы техники. Общая площадь пожара составила 743 гектара, 372 из которых – верховой.- Возгорание в Муйском районе ликвидировано. Хочу поблагодарить всю группировку, участвовавшую в тушении, в том числе – недропользователей и привлечённых, – отметил зампред правительства Бурятии по развитию инфраструктуры Пётр Мордовской.