Автомобиль он угнал на глазах у владельца
В Хоринском районе Бурятии полицейские задержали угонщика.
Произошло это 13 июня, когда в полицию позвонил 41-летний мужчина и сообщил об угоне его иномарки. На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа.
Мужчина рассказал, что приехал из другого региона к родственникам. Оставшись погостить, встретился со знакомым. На берегу реки мужчины принялись распивать спиртное.
Во время посиделок 40-летний приятель попросил у мужчины автомобиль, чтобы прокатиться. Однако владелец идею не одобрил. Тогда злоумышленник, не дав ему опомниться, сел за руль и угнал авто.
Подождав пару часов, хозяин транспорта обратился в полицию.
Тем временем угонщик, поколесив в окрестностях посёлка, был вынужден бросить машину в лесу: в авто закончился бензин.
Полицейские обнаружили сам автомобиль, а вскоре задержали и угонщика.
- Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности, в том числе, за преступления имущественного характера и против жизни и здоровья. Нигде не работает. Возбуждено уголовное дело по статье 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем», - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
В Бурятии угонщик бросил машину, когда закончился бензин
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