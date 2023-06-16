В Бурятии угонщик бросил машину, когда закончился бензин

Автомобиль он угнал на глазах у владельца



В Хоринском районе Бурятии полицейские задержали угонщика.



Произошло это 13 июня, когда в полицию позвонил 41-летний мужчина и сообщил об угоне его иномарки. На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа.



Мужчина рассказал, что приехал из другого региона к родственникам. Оставшись погостить, встретился со знакомым. На берегу реки мужчины принялись распивать спиртное.



Во время посиделок 40-летний приятель попросил у мужчины автомобиль, чтобы прокатиться. Однако владелец идею не одобрил. Тогда злоумышленник, не дав ему опомниться, сел за руль и угнал авто.



Подождав пару часов, хозяин транспорта обратился в полицию.



Тем временем угонщик, поколесив в окрестностях посёлка, был вынужден бросить машину в лесу: в авто закончился бензин.



Полицейские обнаружили сам автомобиль, а вскоре задержали и угонщика.



- Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности, в том числе, за преступления имущественного характера и против жизни и здоровья. Нигде не работает. Возбуждено уголовное дело по статье 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем», - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



