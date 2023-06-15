В Улан-Удэ водитель пикапа выехал на «красный» и устроил ДТП

В аварии пострадала женщина
Накануне, 14 июня, на дорогах Бурятии произошло 38 аварий. В том числе в Улан-Удэ в ДТП пострадала женщина-водитель.
Всё произошло около 8.10 часов утра на проспекте Автомобилистов.
- 73-летний водитель Toyota Hilux, по предварительным данным, проехал на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с автомобилем Hyundai Solaris под управлением 52-летней женщины, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
В результате ДТП водитель Hyundai с травмами была доставлена в больницу.
За минувшие сутки на дорогах республики инспекторы ДПС выявили 306 нарушений ПДД. В том числе задержано 17 пьяных водителей, из них четверо – за повторное управление транспортом в состоянии опьянения в течение года.
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Происшествия, Фото:
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