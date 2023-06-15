В Иркутской области автомобиль столкнулся с поездом

В результате ДТП никто не пострадал



15 июня в 01:44 местного времени на железнодорожном участке Алзамай – Замзор в Иркутской области на неохраняемом железнодорожном переезде произошло дорожно-транспортное происшествие.



Легковой автомобиль выехал на пути перед движущимся составом. Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось.



В результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал. На график движения пассажирских поездов ДТП не повлияло, сообщает пресс-служба ВСЖД.



