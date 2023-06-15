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В Бурятии бизнесмена будут судить за махинации на полмиллиона рублей

В Бурятии бизнесмена будут судить за махинации на полмиллиона рублей
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Предприниматель обвиняется в хищении бюджетных средств

Сегодня, 15 июня, Баунтовский районный суд рассмотрит уголовное дело о хищении более полумиллиона бюджетных средство. Как сообщили в пресс-службе райсуда, обвиняемый – 43-летний предприниматель из Улан-Удэ.

Уголовное дело связано с махинациями при выполнении госконтракта, который бизнесмен как победитель торгов заключил с Баунтовской центральной районной больницей. Он выиграл аукцион на капитальный ремонт детской поликлиники общей стоимостью более двух миллионов рублей. Средства на ремонт выделили из бюджета Бурятии.

- По данным следствия, в ходе выполнения ремонта у генерального директора ООО возник преступный умысел на хищение в крупном размере бюджетных денежных средств путём обмана и злоупотребления доверием заказчика, - отметили в суде.

Следователи установили, что в итоге работы были выполнены не в полном объёме, а часть использованных материалов не соответствовала техническому заданию. Разница между оплаченными работами и фактически выполненными работами составила 461 тысячу рублей.

Кроме того, во время ремонта предприниматель по согласованию с заказчиком выполнил дополнительные работы, не предусмотренные техзаданием, за счёт собственных средств. Для возмещения денег был заключен договор на выполнение дополнительных работ – на общую сумму 178 тысяч рублей. Однако и здесь, как выяснило следствие, бизнесмен схитрил и присвоил себе «лишние» 41 тысячу рублей.

В общей сложности сумма ущерба составила 502 миллиона рублей.

Обвиняемого будут судить по статье «Мошенничество в крупном размере»; максимальное наказание по ней – шесть лет лишения свободы.

мошенничество

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