Предприниматель обвиняется в хищении бюджетных средств
Сегодня, 15 июня, Баунтовский районный суд рассмотрит уголовное дело о хищении более полумиллиона бюджетных средство. Как сообщили в пресс-службе райсуда, обвиняемый – 43-летний предприниматель из Улан-Удэ.
Уголовное дело связано с махинациями при выполнении госконтракта, который бизнесмен как победитель торгов заключил с Баунтовской центральной районной больницей. Он выиграл аукцион на капитальный ремонт детской поликлиники общей стоимостью более двух миллионов рублей. Средства на ремонт выделили из бюджета Бурятии.
- По данным следствия, в ходе выполнения ремонта у генерального директора ООО возник преступный умысел на хищение в крупном размере бюджетных денежных средств путём обмана и злоупотребления доверием заказчика, - отметили в суде.
Следователи установили, что в итоге работы были выполнены не в полном объёме, а часть использованных материалов не соответствовала техническому заданию. Разница между оплаченными работами и фактически выполненными работами составила 461 тысячу рублей.
Кроме того, во время ремонта предприниматель по согласованию с заказчиком выполнил дополнительные работы, не предусмотренные техзаданием, за счёт собственных средств. Для возмещения денег был заключен договор на выполнение дополнительных работ – на общую сумму 178 тысяч рублей. Однако и здесь, как выяснило следствие, бизнесмен схитрил и присвоил себе «лишние» 41 тысячу рублей.
В общей сложности сумма ущерба составила 502 миллиона рублей.
Обвиняемого будут судить по статье «Мошенничество в крупном размере»; максимальное наказание по ней – шесть лет лишения свободы.
В Бурятии бизнесмена будут судить за махинации на полмиллиона рублей
Происшествия, Фото:
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